Il Benevento parte per Milano | cinque assenti tra i convocati di Inzaghi

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al termine dell’odierna seduta di rifinitura, il tecnico Filippoha diramato l’elenco dei 24 calciatoriper la gara di domani 1° maggio, ore 20.45, presso lo stadio “San Siro” contro il Milan. Soliti problemi in difesa per l’allenatore piacentino, costretto a fare a meno di Foulon, Letizia e Tuia anche per il match con i rossoneri. All’appello mancheranno anche gli attaccanti Sau e Moncini, entrambi infortunati. Regolarmente a disposizione Tello e Caprari. Questi idella Strega: PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Depaoli, Barba, Caldirola, Glik, Pastina. CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Tello, Diambo, Sanogo, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne. ATTACCANTI: Iago Falque, Caprari, Di Serio, Gaich, ...

