Il Bayern risale da - 13 | batte Milano e porta la serie alla bella

(Di venerdì 30 aprile 2021) Niente da fare per l'Olimpia che non riesce a chiudere la, spreca 13 punti di vantaggio, si fa rimontare dal(85 - 82 il finale) e ora si giocherà l'accesso alle Final Four martedì al ...

Niente da fare per l'Olimpia che non riesce a chiudere la serie, spreca 13 punti di vantaggio, si fa rimontare dal(85 - 82 il finale) e ora si giocherà l'accesso alle Final Four martedì al Forum con la serie sul 2 - 2 che sin qui ha sempre rispettato il fattore campo. All'AX non sono bastati i 28 punti di ...Qualora ildovesse riuscire a pareggiare i conti, Milano avra' comunque la possibilita' di ... L'ultimo successo internazionale dei meneghini, invece,al 1993 con la conquista della Coppa ...Finale drammatico e terza gara-5 che si giocherà martedì 4 maggio, dopo quelle tra Anadolu Efes e Real Madrid e tra Barcellona e San Pietroburgo. Il Bayern Monaco riesce a rimontare l'Olimpia Milano, ...A bordocampo dell'Audi Dome, i microfoni di Eurosport raccolgono il commento di Andrea Trinchieri subito dopo la vittoria in gara 4 del suo Bayern sull'Olimpia Milano: "Milano ha ...