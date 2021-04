Il 30 aprile del 1975, finiva la Guerra in Vietnam (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 30 aprile del 1975, veniva finalmente messa la parola fine, ad uno dei più controversi e sanguinosi conflitti della storia. Parliamo della Guerra in Vietnam. Iniziata il 1 novembre del 1955, vedeva schierate le due parti del Vietnam: quella Nord e quella del Sud. Una Guerra fratricida, che vede come partner alleato del Sud, gli Stati Uniti d’America. Perché una delle più grandi potenze mondiali come gli USA, si fa coinvolgere in questo conflitto? Dietro ci sono molte risposte a questa domanda, ma per comprenderne meglio le ragioni, bisogna tornare indietro nel tempo. Nel 1955, il mondo si è lasciato da pochi anni alle spalle, il Secondo Conflitto Mondiale. E nonostante i ricordi e le conseguenze della Guerra, pesassero ancora su ogni cittadino del mondo, un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 30del, veniva finalmente messa la parola fine, ad uno dei più controversi e sanguinosi conflitti della storia. Parliamo dellain. Iniziata il 1 novembre del 1955, vedeva schierate le due parti del: quella Nord e quella del Sud. Unafratricida, che vede come partner alleato del Sud, gli Stati Uniti d’America. Perché una delle più grandi potenze mondiali come gli USA, si fa coinvolgere in questo conflitto? Dietro ci sono molte risposte a questa domanda, ma per comprenderne meglio le ragioni, bisogna tornare indietro nel tempo. Nel 1955, il mondo si è lasciato da pochi anni alle spalle, il Secondo Conflitto Mondiale. E nonostante i ricordi e le conseguenze della, pesassero ancora su ogni cittadino del mondo, un ...

