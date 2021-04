IERI IN ITALIA 2,5 MILIONI DI DOSI (Di venerdì 30 aprile 2021) L'azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti - Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d'età 12 - 15 anni. L'... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) L'azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti - Covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d'età 12 - 15 anni. L'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un porto sicuro, quasi per tutti, per 40 anni. Da ieri mattina, con l'arresto di 7 ex terroristi rossi, la Francia… - Agenzia_Ansa : Ieri mattina sette ex membri delle Brigate Rosse sono stati arrestati in Francia, su richiesta dell'Italia mentre a… - tg2rai : #Tg2Dossier, 'Un tricolore lungo 60 anni', i 60 anni delle @FrecceTricolori, i protagonisti di ieri e di oggi. I l… - EgidioOnofrio : RT @francescatotolo: #2201LIBERTÀ, con questo slogan, a partire dalle 22 di ieri, si sono svolte manifestazioni organizzate dai cittadini i… - brunosimo : RT @claudiocerasa: 'In Germania (83 milioni di abitanti, l'Italia ne ha circa 60 milioni) ieri è stato raggiunto un nuovo record sul fronte… -