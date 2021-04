Ieri 500mila dosi e sprint Lombardia | in arrivo i vaccini per gli adolescenti

(Di venerdì 30 aprile 2021) La regione tocca le 115mila somministrazioni e spinge il record nazionale. Cambiano i criteri: non più solo le "vittime" ma i "vettori" a prescindere. Verso l'ok Ema: da giugno BioNTech per 12-15enni

Advertising

FontanaPres : Ieri in #Lombardia abbiamo superato le 110mila vaccinazioni, sulle 500mila nazionali. Ottimo traguardo! La campagn… - TeresaBellanova : 500mila #vaccini al giorno entro fine aprile. Era l'obiettivo del Generale #Figliuolo e i dati di ieri confermano c… - LauraGaravini : Ne è valsa la pena. Siamo andati controcorrente chiedendo un esecutivo più incisivo e ci siamo presi critiche amare… - flinxkk8 : RT @Mariettatidei: Più di 500mila #vaccini somministrati ieri in Italia. Ecco perché abbiamo voluto e sostenuto il governo #Draghi @ItaliaV… - Aliseiafaery : RT @Gio1ng: I 500mila vaccini di ieri hanno scatenato il disagio a livello pro! -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri 500mila

"Abbiamo raggiunto ledosi giornaliere di vaccino. La proiezione - ha detto il commissario ... di cui 2 milioni e mezzo distribuite trae oggi, il resto domani. Ho messo a punto il piano ...Il commissario straordinario per il piano vaccinale prevede l'immunità a settembre. Da lunedì Valle D'Aosta in rosso, Sardegna arancione. Latina verso la zona rossa dopo i casi di variante indiana. Rt ...CIVITAVECCHIA - I Carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 36enne romano, con precedenti, abitante a Lariano (RM) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupe ...La regione tocca le 115mila somministrazioni e spinge il record nazionale. Cambiano i criteri: non più solo le "vittime" ma i "vettori" a prescindere. Verso l'ok Ema: da giugno BioNTech per 12-15enni ...