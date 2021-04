I tifosi del Manchester United se ne fregano del 6-2 e attaccano i Glazer “papponi” (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 6-2 alla Roma in Europa League soddisfa il campo. Ma non riappacifica i tifosi del Manchester United, in rotta di collisione con la proprietà, la famiglia Glazer. In una lettera durissima le tifoserie organizzate dello United dicono di essere ancora “disgustati, imbarazzati e arrabbiati” per l’iniziativa della Superlega. E che le scuse non bastano, e non verranno accettate. “Ancora una volta questo dimostra chiaramente che i proprietari del club sono interessati solo a massimizzare i propri profitti e non si preoccupano né rispettano le opinioni dei tifosi del Manchester United. La totale mancanza di coinvolgimento con i tifosi, i nostri giocatori e l’allenatore è una grave cattiva gestione degli affari del club e che non possiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 aprile 2021) Il 6-2 alla Roma in Europa League soddisfa il campo. Ma non riappacifica idel, in rotta di collisione con la proprietà, la famiglia. In una lettera durissima le tifoserie organizzate dellodicono di essere ancora “disgustati, imbarazzati e arrabbiati” per l’iniziativa della Superlega. E che le scuse non bastano, e non verranno accettate. “Ancora una volta questo dimostra chiaramente che i proprietari del club sono interessati solo a massimizzare i propri profitti e non si preoccupano né rispettano le opinioni deidel. La totale mancanza di coinvolgimento con i, i nostri giocatori e l’allenatore è una grave cattiva gestione degli affari del club e che non possiamo ...

