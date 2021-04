I tetti di Piaggine per produrre energia elettrica

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa) – Una “Comunità energetica” a. L’Amministrazione comunale avvia un ambizioso progetto per trasformarsi, sulla scia delle indicazioni contenute nel Recovery Plan, in “Comune Sostenibile”, ampliando il programma di sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ambiente, grazie all’attivazione di una “Comunità Energetica”. Il Comune spiega: “In seguito ad uno studio intrapreso più di un anno fa dal Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, dopo la firma di un Protocollo d’Intesa tra Comune e lo stesso Dipartimento del gennaio del 2020 l’Ente comunale, oggi, ha le conoscenze e gli studi appropriati per avviare in autonomia il progetto che, valorizzando il patrimonio immobiliare esistente di proprietà pubblica, attraverso l’utilizzo di ...

... palestra), e, in un secondo momento, ai cittadini, che metteranno a disposizione i propri, ... " La Comunità Energetica - aggiunge Guglielmo Vairo, Sindaco di" rientra nel progetto più ...... palestra), e, in un secondo momento, ai cittadini, che metteranno a disposizione i propri, ... " La Comunità Energetica - aggiunge Guglielmo Vairo, Sindaco di" rientra nel progetto ...Una “Comunità energetica” a Piaggine. L’Amministrazione comunale di Piaggine avvia un ambizioso progetto per trasformarsi, sulla scia delle indicazioni contenute nel Recovery Plan, in “Comune Sostenib ...Il Comune di Piaggine punta sulla “Comunità energetica”, per la produzione e la condivisione tra pubblico e privato di energia elettrica da fonti pulite ...