«I soldi del Recovery Plan vanno spesi così» | Bruxelles già detta le condizioni all’Italia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr – «Quest’anno inon si chiedono, isi danno», ha affermato Mario Draghi in pompa magna. Certo, siamo già un passo avanti rispetto alla solita tiritera degli europeisti più impenitenti («isono finiti»). Eppure, l’impressione è che la sparata dell’ex governatore della Bce sia solo una versione aggiornata della «potenza di fuoco» di Giuseppe Conte. E cioè una carica a salve. Spieghiamoci. Ilviene dipinto dai media come una sorta di nuovo Piano Marshall che ci risolleverà dalla crisi economica provocata dalle chiusure. Peccato solo che questa non sia la realtà. E non è un caso cheabbia già messo le mani avanti: idelarriveranno, ma saranno vincolati a ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : soldi del

Livingcesenatico

Oppure, come hanno fatto i più, contare i: a Napoli sono stati spesi in media 650,84 euro per ... Parametri che cambiano a secondanumero di componenti familiari. Qui vengono in soccorso gli ......in un'amara confessione dall'isola di Sant'Elena quando si rammaricherà di non aver dedicato... alla fine dei suoi giorni, confessava: 'Se tornassi indietro alle mie sorelle darei soloe ...Lo ha detto Enzo Iacchetti parlando del suo “Non è un libro” che, questa è la prima novità, non è in vendita nelle edicole e da nessun’altra parte. «È un non libro che non sarà in vendita e uscirà ins ...Ogni volta che Filippo Torrigiani, consulente della commissione antimafia in materia di gioco d’azzardo, fornisce i numeri di questo settore non si manca ...