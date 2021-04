I risultati di “Revolution”, il mese del Pianeta (Di venerdì 30 aprile 2021) Ad aprile, sono stati 170.508 i kg di plastica raccolta, 140 le località raggiunte, oltre 500 i km di strade e spiagge bonificate. Sono alcuni dei risultati di Revolution, il mese del Pianeta Terra, voluto da Flowe, società Benefit che mira a educare i giovani sui temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in collaborazione con zeroCO2 (società Benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale) nel mese di aprile. Un programma di attività con il coinvolgimento di influencer e personaggi noti, esperti di sostenibilità, imprenditori e professori. Il 18 aprile è stata organizzata la Giornata nazionale dedicata alla raccolta della plastica grazie a Plastic Free, che ha visto coinvolte 140 località in tutto il Paese: 15.338 i partecipanti agli eventi reali ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 aprile 2021) Ad aprile, sono stati 170.508 i kg di plastica raccolta, 140 le località raggiunte, oltre 500 i km di strade e spiagge bonificate. Sono alcuni deidi, ildelTerra, voluto da Flowe, società Benefit che mira a educare i giovani sui temi dell’innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, in collaborazione con zeroCO2 (società Benefit che si occupa di riforestazione ad alto impatto sociale) neldi aprile. Un programma di attività con il coinvolgimento di influencer e personaggi noti, esperti di sostenibilità, imprenditori e professori. Il 18 aprile è stata organizzata la Giornata nazionale dedicata alla raccolta della plastica grazie a Plastic Free, che ha visto coinvolte 140 località in tutto il Paese: 15.338 i partecipanti agli eventi reali ...

I risultati di "Revolution", il mese del Pianeta

