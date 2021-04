I nuovi colori delle regioni. Valle d'Aosta in rosso e Sardegna verso l'arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella settimana delle riaperture, dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: l'indice Rt, dopo oltre un mese, torna a risalire e si attesta oggi a 0.85, mentre l'incidenza risulta nuovamente in discesa e si contano, secondo il monitoraggio odierno, 146.4 casi ogni 100.000 abitanti. In questo quadro, la gran parte delle regioni confermerà lo stato attuale. I cambi saranno due e riguarderanno la Valle d'Aosta, verso il rosso, e la Sardegna in arancione. Mentre la Campania, in bilico fino all'ultimo, resterà in zona gialla. Nel corso della giornata si terrà la consueta riunione della Cabina di regia per analizzare i dati del monitoraggio settimanale dei territori, sulla base dei quali il ministro della Salute firmerà le ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella settimanariaperture, dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: l'indice Rt, dopo oltre un mese, torna a risalire e si attesta oggi a 0.85, mentre l'incidenza risulta nuovamente in discesa e si contano, secondo il monitoraggio odierno, 146.4 casi ogni 100.000 abitanti. In questo quadro, la gran parteconfermerà lo stato attuale. I cambi saranno due e riguarderanno lad'il, e lain. Mentre la Campania, in bilico fino all'ultimo, resterà in zona gialla. Nel corso della giornata si terrà la consueta riunione della Cabina di regia per analizzare i dati del monitoraggio settimanale dei territori, sulla base dei quali il ministro della Salute firmerà le ...

