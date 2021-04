I nuovi colori delle regioni. Campania e Sardegna verso la zona arancione (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella settimana delle riaperture, dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: l'indice Rt, dopo oltre un mese, torna a risalire e si attesta oggi 0.85, mentre l'incidenza risulta nuovamente in discesa e si contano, secondo il monitoraggio odierno, 146.4 casi ogni 100.000 abitanti. In questo quadro, la gran parte delle regioni confermerà lo stato attuale. I cambi dovrebbero riguardare la Valle d'Aosta, verso il rosso, la Puglia che dovrebbe essere promossa in giallo e la Sardegna in arancione. Mentre dalla Campania non arrivano segnali positivi: rischia di tornare in zona arancione. Nel corso della giornata si terrà la consueta riunione della Cabina di regia per analizzare i dati del monitoraggio settimanale dei ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Nella settimanariaperture, dalla cabina di regia arrivano segnali in chiaroscuro: l'indice Rt, dopo oltre un mese, torna a risalire e si attesta oggi 0.85, mentre l'incidenza risulta nuovamente in discesa e si contano, secondo il monitoraggio odierno, 146.4 casi ogni 100.000 abitanti. In questo quadro, la gran parteconfermerà lo stato attuale. I cambi dovrebbero riguardare la Valle d'Aosta,il rosso, la Puglia che dovrebbe essere promossa in giallo e lain. Mentre dallanon arrivano segnali positivi: rischia di tornare in. Nel corso della giornata si terrà la consueta riunione della Cabina di regia per analizzare i dati del monitoraggio settimanale dei ...

