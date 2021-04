I numeri in chiaro, Taliani sui vaccini: «Siamo sulla buona strada. La variante indiana? L’unica arma è fermare chi si muove da quella zona» (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore in Italia si sono contati 263 decessi e 137 nuovi ingressi in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Ancora troppi, ma abbastanza per immaginare la fine dell’epidemia. Gloria Taliani, professoressa ordinaria di malattie intensive all’Università La Sapienza di Roma, guarda con favore i dati. Anche se con una tendenza meno marcata, i numeri sull’epidemia di Covid continuano a scendere: «Nell’ultima settimana non abbiamo visto ancora gli effetti delle riaperture. C’è una continua discesa del numero degli attualmente positivi e dei pazienti in isolamento domiciliare». I segnali positivi non arrivano però solo dai dati degli ospedali: il numero delle dosi di vaccino somministrate ogni giorno è arrivato a 508 mila nelle ultime 24 ore. L’obiettivo fissato dal generale Francesco Figliuolo. «È questo il ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 aprile 2021) Secondo l’ultimo bollettino, nelle ultime 24 ore in Italia si sono contati 263 decessi e 137 nuovi ingressi in terapia intensiva a causa del Coronavirus. Ancora troppi, ma abbastanza per immaginare la fine dell’epidemia. Gloria, professoressa ordinaria di malattie intensive all’Università La Sapienza di Roma, guarda con favore i dati. Anche se con una tendenza meno marcata, isull’epidemia di Covid continuano a scendere: «Nell’ultima settimana non abbiamo visto ancora gli effetti delle riaperture. C’è una continua discesa del numero degli attualmente positivi e dei pazienti in isolamento domiciliare». I segnali positivi non arrivano però solo dai dati degli ospedali: il numero delle dosi di vaccino somministrate ogni giorno è arrivato a 508 mila nelle ultime 24 ore. L’obiettivo fissato dal generale Francesco Figliuolo. «È questo il ...

