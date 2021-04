I Mitchell contro le macchine | Sony Pictures ha fatto di nuovo centro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 aprile 2021) Dopo il grandioso successo coronato da un Oscar di “Spiderman: ununiverso”,Animations torna a colpire nel segno con “Ile”, comprato da Netflix per 110 milioni di dollari, distribuito sulla piattaforma il 30 aprile 2021. Ile, ma prima di tutto iKatieè una ragazza molto creativa e fuori dalle righe che, come tutti gli adolescenti, si sente incompresa dal resto della famiglia e dal mondo circostante. Il suo amore per il cinema sta per portarla molto lontano da casa, al college, dove la ragazza sente finalmente di poter essere sé stessa in un ambiente ...