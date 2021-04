I lavori che servono davvero per svecchiare la pubblica amministrazione (Di venerdì 30 aprile 2021) Photo by the blowup on UnsplashNei prossimi anni la pubblica amministrazione italiana potrebbe richiedere 690mila assunzioni solo per gli effetti del turnover (fonte: Unioncamere-Anpal). A questi inserimenti, potrebbero aggiungersi altre 50mila figure per rispondere alle necessità correnti, compresa la gestione delle cifre monstre del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi l’età media è di 50,7 anni, con un 16,9% di over 60. I trentenni, dato sconsolante, sono meno dell’1%. Il ministro della pubblica amministrazione, Renato Brunetta, vuole lanciare nuovi concorsi. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: cento giorni dalla pubblicazione del bando all’assunzione”, ha detto. Le prove generali si fanno al concorso per l’assunzione di 2.800 tecnici chiamati a supportare le amministrazioni del ... Leggi su wired (Di venerdì 30 aprile 2021) Photo by the blowup on UnsplashNei prossimi anni laitaliana potrebbe richiedere 690mila assunzioni solo per gli effetti del turnover (fonte: Unioncamere-Anpal). A questi inserimenti, potrebbero aggiungersi altre 50mila figure per rispondere alle necessità correnti, compresa la gestione delle cifre monstre del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Oggi l’età media è di 50,7 anni, con un 16,9% di over 60. I trentenni, dato sconsolante, sono meno dell’1%. Il ministro della, Renato Brunetta, vuole lanciare nuovi concorsi. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: cento giorni dallazione del bando all’assunzione”, ha detto. Le prove generali si fanno al concorso per l’assunzione di 2.800 tecnici chiamati a supportare le amministrazioni del ...

