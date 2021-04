I grandi negozi di elettronica chiedono la riapertura dei centri commerciali nei weekend (Di venerdì 30 aprile 2021) AIRES-Confcommercio scrive alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per chiedere la riapertura dei negozi nei centri commerciali durante i weekend, possibilità scomparsa dal DL riaperture. " I casi di contagio tra lavoratori nei nostri punti vendita inferiore alla media nazionale".... Leggi su dday (Di venerdì 30 aprile 2021) AIRES-Confcommercio scrive alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per chiedere ladeineidurante i, possibilità scomparsa dal DL riaperture. " I casi di contagio tra lavoratori nei nostri punti vendita inferiore alla media nazionale"....

