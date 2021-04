I dati della settimana su coronavirus e vaccinazioni in Italia (Di venerdì 30 aprile 2021) I principali indicatori sono in calo e il ritmo delle vaccinazioni sta crescendo: i miglioramenti si notano quasi ovunque Leggi su ilpost (Di venerdì 30 aprile 2021) I principali indicatori sono in calo e il ritmo dellesta crescendo: i miglioramenti si notano quasi ovunque

Advertising

Agenzia_Ansa : Con le 344 registrate nelle ultime 24 ore l'Italia ha superato le 120 mila vittime per il Covid-19, secondo i dati… - Agenzia_Ansa : Con i 14.320 test positivi delle ultime 24 ore l'Italia ha superato i 4 milioni di casi di coronavirus individuati,… - LaStampa : Il Garante della Privacy: “Molti rischi per i dati sensibili. Così il pass vaccinale non va” - i_tel : #cronicità e #telemedicina Come aumentare il benessere organizzativo di pazienti e sanitari? Condividere dati in… - GaetanoBresci9 : RT @dottorpax: Guardando ai dati, il Covid è ufficialmente la peggiore pandemia dai tempi della Spagnola, escludendo l'AIDS. Andando più in… -