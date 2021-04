Hot Wheels Unleashed nel nuovo trailer dedicato al grattacielo | la seconda ambientazione del gioco

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 30 aprile 2021) Hot, ildi corse in stile arcade di Milestone e Mattel, è stato annunciato nel mese di febbraio di quest'anno. Il titolo lo abbiamo già visto in azione neldi annuncio e nel primo video di gameplay, ora è arrivato il momento di scoprire il, ovvero ladi Hot. Dando uno sguardo al filmato, si capisce che la location sarà caratterizzata da una forte verticalità. In questa nuovapotremo sfrecciare sui binari presenti su tre piani dell'edificio. Leggi altro...