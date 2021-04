Horizon Europe, una grande opportunità per i ricercatori italiani (Di venerdì 30 aprile 2021) La crisi pandemica, ne abbiamo dimostrazione quotidiana, ha imposto con forza il ritorno della scienza al centro del discorso pubblico e a supporto di decisioni politiche fondamentali. Mai come ora, inoltre, i risultati della ricerca si presentano evidenti agli occhi della pubblica opinione: lo sviluppo a tempo di record del vaccino anti-Covid è un miracolo scientifico reso possibile dalla collaborazione tra ricercatori di nazionalità diverse e soprattutto da sforzi finanziari pubblici e privati senza precedenti. Proprio sull’impegno di risorse pubbliche e sul principio di collaborazione transnazionale, l’Unione Europea ha fondato e costruito il proprio Programma quadro di ricerca e innovazione (R&I), uno degli esperimenti più riusciti - e meno conosciuti al pubblico - di integrazione continentale. Istituito negli anni ottanta e dotato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 aprile 2021) La crisi pandemica, ne abbiamo dimostrazione quotidiana, ha imposto con forza il ritorno della scienza al centro del discorso pubblico e a supporto di decisioni politiche fondamentali. Mai come ora, inoltre, i risultati della ricerca si presentano evidenti agli occhi della pubblica opinione: lo sviluppo a tempo di record del vaccino anti-Covid è un miracolo scientifico reso possibile dalla collaborazione tradi nazionalità diverse e soprattutto da sforzi finanziari pubblici e privati senza precedenti. Proprio sull’impegno di risorse pubbliche e sul principio di collaborazione transnazionale, l’Unionea ha fondato e costruito il proprio Programma quadro di ricerca e innovazione (R&I), uno degli esperimenti più riusciti - e meno conosciuti al pubblico - di integrazione continentale. Istituito negli anni ottanta e dotato ...

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Europe Horizon Europe, una grande opportunità per i ricercatori italiani Horizon Europe , il programma quadro del ciclo finanziario 2021 - 27, che in settimana ha ricevuto l'approvazione finale del Parlamento europeo, prenderà il via a breve con la pubblicazione dei primi ...

L'Europa adotta il suo programma spaziale per la competizione globale ... al fine di essere in prima linea efficienti nella competizione globale, nell'ambito del framework di investimenti del programma che, in combinazione con Horizon Europe ed Invest EU, prevederà anche ...

Horizon Europe, una grande opportunità per i ricercatori italiani L'HuffPost Mattia Ceracchi Mattia è responsabile dell’ufficio di Bruxelles di APRE, l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Si occupa di politiche di ricerca e innovazione ed è esperto di progetti europei. Ha studiat ...

Horizon Europe, una grande opportunità per i ricercatori italiani La crisi pandemica, ne abbiamo dimostrazione quotidiana, ha imposto con forza il ritorno della scienza al centro del discorso pubblico e a supporto di decisioni politiche fondamentali. Mai come ora, i ...

