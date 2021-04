Hood: Outlaws & Legends in un video gameplay commentato della durata di otto minuti (Di venerdì 30 aprile 2021) È quasi ora di entrare nel mondo di Hood: Outlaws & Legends e gli sviluppatori hanno fornito un ottimo modo per prepararsi al gioco. Il team di Focus Home Interactive ha rivelato un nuovo trailer di gioco con ogni classe commentata dagli sviluppatori, che ci forniscono una panoramica di ciò che ogni classe ha e ottime strategie per rendere la rapina un vero successo. Sia che vogliate sapere come avvicinarvi allo sceriffo, come abbattere i nemici a distanza ravvicinata come il cacciatore, muovervi silenziosamente come il mistico, colpire da lungo raggio come il Ranger o randellare nemici ignari come il Brawler, l'ultimo filmato offre tutti i dettagli che i giocatori cercavano da tempo. In Hood: Outlaws & Legends, due squadre di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) È quasi ora di entrare nel mondo die gli sviluppatori hanno fornito un ottimo modo per prepararsi al gioco. Il team di Focus Home Interactive ha rivelato un nuovo trailer di gioco con ogni classe commentata dagli sviluppatori, che ci forniscono una panoramica di ciò che ogni classe ha e ottime strategie per rendere la rapina un vero successo. Sia che vogliate sapere come avvicinarvi allo sceriffo, come abbattere i nemici a distanza ravvicinata come il cacciatore, muovervi silenziosamente come il mistico, colpire da lungo raggio come il Ranger o ranre nemici ignari come il Brawler, l'ultimo filmato offre tutti i dettagli che i giocatori cercavano da tempo. In, due squadre di ...

