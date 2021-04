Hateboer | “Spero nel secondo posto e di vincere la Coppa Italia”

(Di venerdì 30 aprile 2021) Hans, esterno dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista all’Eco di Bergamo. L’olandese, dopo la lunga assenza, è tornato nuovamente a disposizione di Gasperini e si prepara a concludere al meglio la stagione. “Stare fuori è stato molto duro. Ora sto bene finalmente. Non mi aspettavo di giocare subito titolare contro il Bologna, ma sono contento perché la risposta del piede è stata buona. Oradi restare nella storia del club alzando lanele in un trofeo. L’obiettivo però è arrivare in Champions, ilè solo qualcosa in più. In caso di vittoria intaglierai i capelli? Non taglierò i capelli semo la ...

