Harry Potter e la pietra filosofale, Steven Spielberg ha spiegato perché non ha diretto il film (Di venerdì 30 aprile 2021) Steven Spielberg ha raccontato di essersi tirato fuori all'ultimo momento dalla corsa alla regia di Harry Potter e la pietra filosofale perché non si sentiva pronto per realizzare il film A volte anche al più grande regista americano contemporaneo più capitare di non sentirsi pronto. Come riportato da Showbiz Cheat Sheet, Steven Spielberg ha raccontato di aver rinunciato alla regia di Harry Potter e la pietra filosofale per questo motivo: il creatore di Jurassic Park e di E.T. - L'Extraterrestre non si sentiva pronto! In occasione di un'intervista con BBC Breakfast del 2012, Steven Spielberg ha dichiarato di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 aprile 2021)ha raccontato di essersi tirato fuori all'ultimo momento dalla corsa alla regia die lanon si sentiva pronto per realizzare ilA volte anche al più grande regista americano contemporaneo più capitare di non sentirsi pronto. Come riportato da Showbiz Cheat Sheet,ha raccontato di aver rinunciato alla regia die laper questo motivo: il creatore di Jurassic Park e di E.T. - L'Extraterrestre non si sentiva pronto! In occasione di un'intervista con BBC Breakfast del 2012,ha dichiarato di aver ...

Advertising

supergazze : “è il tuo ragazzo?” “sì” “che carino, assomiglia a qualcuno della televisione” era una foto di daniel radcliffe in… - VincenzoRenda9 : Hanno nominato Hitler. No vabé ma totalmente pazzi. Io li amo. Di solito quando su c5 han mandato la vita è bella… - suckitands3e : mi sto riniziando la maratona di Harry Potter per la millesima volta ?! SÍ - cinemaniaco_fb : ?????????????? Harry Potter e la pietra filosofale, Steven Spielberg ha spiegato perché non ha diretto il film… - bertagiu : Ps frocio, cazzo, frocio, f-word sembra “tu sai chi” di Harry Potter, ma possibile che siate così terrorizzati da una parola? -