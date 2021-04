Halo Infinite in nuove immagini della campagna che mostrano gli ambienti e la vegetazione (Di venerdì 30 aprile 2021) Microsoft ha annunciato che Halo Infinite supporterà i display ultrawide e super ultrawide su PC e 343 Industries ha mostrato come sarà la campagna con alcuni nuovi screenshot. Sebbene il gioco sia ancora in sviluppo, la quantità di dettagli ed effetti, insieme alla qualità dell'illuminazione e all'atmosfera, sono decisamente impressionanti. Il responsabile dello sviluppo Mike Romero ha anche confermato che l'Ultrawide supporterà tutto. Ciò significa azione di gioco, menu, momenti narrativi e così via. Quindi, se avete un display ultrawide e state cercando un gioco per vedere il suo potenziale, Halo Infinite potrebbe essere la risposta. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 aprile 2021) Microsoft ha annunciato chesupporterà i display ultrawide e super ultrawide su PC e 343 Industries ha mostrato come sarà lacon alcuni nuovi screenshot. Sebbene il gioco sia ancora in sviluppo, la quantità di dettagli ed effetti, insieme alla qualità dell'illuminazione e all'atmosfera, sono decisamente impressionanti. Il responsabile dello sviluppo Mike Romero ha anche confermato che l'Ultrawide supporterà tutto. Ciò significa azione di gioco, menu, momenti narrativi e così via. Quindi, se avete un display ultrawide e state cercando un gioco per vedere il suo potenziale,potrebbe essere la risposta. Leggi altro...

Advertising

Stoupwhiff : Novità importanti per coloro che attendono Halo Infinite. Infatti 343 Industries mentre parlava della sua nuova fil… - Asgard_Hydra : Xbox: in arrivo un evento con Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield e altre esclusive? - Asgard_Hydra : Halo Infinite: come girerà su PC? 343 darà vita ad una esperienza incredibile - Asgard_Hydra : Halo Infinite su PC sembra magnifico! - TPadawans : ?? #Haloinfinite approfondimento su opzioni grafiche ancht-cheat e multiplayer ?? #gameplay #gamer #gaming… -