Guardiola e la corsa al titolo: «Domani opportunità incredibile» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace: le sue dichiarazioni

«Domani abbiamo un'incredibile opportunità per fare quel passo verso il titolo. Ora ci riprendiamo dalla sfida di Parigi: è la nostra sesta partita consecutiva in trasferta. Siamo stanchi sotto molti aspetti. A Parigi la chiave del successo è stata la qualità dei giocatori e quanto siano intelligenti. Abbiamo bisogno di cinque punti per essere campioni»

