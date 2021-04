Green pass vaccinale | un pasticcio tutto italiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 30 aprile 2021) L’Europa si esprime sulcambiandogli denominazione e contraddicendo in qualche modo quanto fatto a oggi dal nostro Paese. Il 29 aprile 2021, infatti, il Parlamento europeo ha approvato la proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione il 17 marzo scorso, su un “certificato digitale verde”, con l’obiettivo di ripristinare la libera circolazione nell’Unione. I deputati europei hanno approvato diversi emendamenti a questo provvedimento sul nuovo “certificato Eu Covid-19” – che dovrebbe appunto sostituire la dicitura “certificato digitale verde” – evidenziando la necessità di assicurare forti garanzie di protezione dei dati personali e di sicurezza delle infrastrutture tecnologiche necessarie per mettere in atto i certificati di vaccinazione. La proposta di un certificato per riaffermare il diritto alla libera circolazione in Europa ...