Green Lantern | Finn Wittrock tra i protagonisti della serie

(Di venerdì 30 aprile 2021) L'attoreè entrato a far parte del cast di, la nuovatratta dai fumetti prodotta per HBO Max., la nuovaHBO Max tratta dai fumettiDC, avrà tra i propri. L'attore, conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a progetti come American Horror Story, è il primo membro del cast annunciato dai produttori. Inavrà la parte di Guy Gardner, una versione del supereroe dal fisico imponente e che incarna l'iper-patriottismo stile anni '80. La storiasarà ...

Variety ha appena annunciato l'attore che interpreterà uno dei protagonisti di Green Lantern, la serie TV sul corpo delle Lanterne Verdi in produzione per HBO Max. Finn Wittrock è stato scelto come Guy Gardner. Scritta Da Greg Berlanti, la serie vedrà Wittrock interpretare Guy Gardner, una versione del supereroe dal fisico imponente e che incarna l'iper-patriottismo stile anni '80.