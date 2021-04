Grazia | trovata morta il giorno prima del suo 24esimo compleanno a Pompei | ipotesi suicidio

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 aprile 2021) Non accettava il suo corpo. Era in cura da uno psichiatra, ma non era assidua nell’assumere medicine. E così soffriva di sbalzi d’umore devastanti. Rifiutava il cibo ed era quasi diventata anoressica. Questo il quadro, ricostruito dall’Agi, dietro la morte diSeverino, la ragazzaagonizzante e priva di sensi da un uomo che andava a prendere la sua auto ieri pomeriggio anel vialetto che porta ai garage di un edificio in via Carlo Alberto. Oggi la giovane studentessa universitaria avrebbe compiuto 24 anni. Per lei a nulla è servito l’intervento del 118 che ieri l’ha portata al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il pm Antonio Barba della Procura di Torre Annunziata, con i carabinieri, dispone ispezioni e ricerche in tutto il palazzo a. La ...