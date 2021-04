Gravina | “Stiamo lavorando per far ripartire tutti i settori giovanili”

(Di venerdì 30 aprile 2021) “La pandemia si batte con l’ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno di negatività che non fa crescere il Paese.per farin tempi brevissimi, perché i ragazzi e i bambini devono poter tornare a giocare, e questo significherà che il Paese è ripartito e avremo vinto una battaglia straordinaria”. Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, nel corso di una visita all’Aquila per un’iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. “Sapevamo che in questa fase dell’anno a causa dell’emergenza della pandemia, era molto difficile faral 100% l’attività. In parte una nostra scelta, per tutelare la salute degli atleti e dei ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gravina: “Stiamo lavorando per fare ripartire i settori giovanili”: Gra… - JohnLemon_1908 : @sportmediaset @VitoVaiPiano__ E LA FJGC MUTA.... ' STIAMO ESAGERANDO' CIT. GRAVINA SERVO - AntiPUDE : @FBiasin Ma di cosa cazzo stiamo parlando, Ceferin-Gravina decisivi nella corsa champions - GesuKrishna : @SerieA @OfficialSSLazio @TorinoFC_1906 siuuuu volevano la superlega e invece si beccano Lazio Torino a bocce ferme… - YBah96 : RT @sportface2016: #Gravina: “Parole #Gasperini? Mi preoccupa che, in caso di distacco di alcuni imprenditori, possa scattare il default. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Stiamo

lavorando per far ripartire in tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi ... il presidente della Figc Gabrieleha provato a lanciare un messaggio di ottimismo al mondo ...lavorando per far ripartire in tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi ... Così il presidente della Federcalcio, Gabriele, nel corso di una visita all'Aquila per un'...(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - "La pandemia si batte con l'ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno di negatività ...(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - "La pandemia si batte con l'ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno ...