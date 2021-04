Gravina: «Era molto difficile far ripartire al 100% l’attività» (Di venerdì 30 aprile 2021) Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni dell’ANSA a margine di un evento organizzato dalla LND Gabriele Gravina ha parlato all’ANSA nel corso di una visita all’Aquila per un’iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. Le sue parole. «La pandemia si batte con l’ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno di negatività che non fa crescere il Paese. Stiamo lavorando per far ripartire in tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi e i bambini devono poter tornare a giocare, e questo significherà che il Paese è ripartito e avremo vinto una battaglia straordinaria. Sapevamo che in questa fase dell’anno a causa dell’emergenza della pandemia, era molto difficile far ripartire al ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Gabriele, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni dell’ANSA a margine di un evento organizzato dalla LND Gabrieleha parlato all’ANSA nel corso di una visita all’Aquila per un’iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. Le sue parole. «La pandemia si batte con l’ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno di negatività che non fa crescere il Paese. Stiamo lavorando per farin tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi e i bambini devono poter tornare a giocare, e questo significherà che il Paese è ripartito e avremo vinto una battaglia straordinaria. Sapevamo che in questa fase dell’anno a causa dell’emergenza della pandemia, erafaral ...

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Era La ricetta di Gravina: 'La pandemia si batte con l'ottimismo' ... il presidente della Figc Gabriele Gravina ha provato a lanciare un messaggio di ottimismo al mondo del calcio: 'Sapevamo che in questa fase dell'anno a causa dell'emergenza della pandemia, era molto ...

Calcio: Gravina, pandemia si batte con ottimismo ... Gabriele Gravina, nel corso di una visita all'Aquila per un'iniziativa promossa dalla Lega nazionale dilettanti. "Sapevamo che in questa fase dell'anno a causa dell'emergenza della pandemia, era ...

Gravina, ciocca di capelli tra rifiuti in discarica ma era una bambola gonfiabile La Sicilia Gravina: "Pandemia si batte con ottimismo" (ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - "La pandemia si batte con l'ottimismo e non possiamo parlare solo di un anno disastroso, perché allora vivremo un altro anno di negatività ...

FIGC, Gravina: “La pandemia si batte con l’ottimismo” "Stiamo lavorando per far ripartire in tempi brevissimi tutti i settori giovanili, perché i ragazzi e i bambini devono poter tornare a giocare, e questo significherà che il Paese è ripartito e avremo ...

