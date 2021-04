'Gratta e vinci', 40enne trova due biglietti record in 15 giorni: la Procura blocca 3 milioni di euro (Di venerdì 30 aprile 2021) Due vincite record al 'Gratta e vinci', fatte dalla stessa persona in meno di 15 giorni, per un totale di 3 milioni di euro. Una 'coincidenza' parsa molto strana alle autorità di vigilanza, che ha ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 aprile 2021) Dueteal '', fatte dalla stessa persona in meno di 15, per un totale di 3di. Una 'coincidenza' parsa molto strana alle autorità di vigilanza, che ha ...

