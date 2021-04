Gratta e vince 3 milioni di euro in venti giorni: aperta un’inchiesta. L’avvocato: “Solo fortuna” (Di venerdì 30 aprile 2021) Due vincite milionarie al Gratta e Vinci, fatte dalla stessa persona in meno un mese, e scatta l’inchiesta. La ‘coincidenza’, fruttata 3 milioni di euro, è parsa molto strana alle autorità di vigilanza, che ha così portato all’apertura di un’indagine a Verona nei confronti della persona, un cittadino brasiliano di 40 anni, che ha messo all’incasso i due tagliandi. L’inchiesta è partita dopo una segnalazione dell’Uif, l’Unità di informazione bancaria della Banca d’Italia, che ha allertato la Guardia di Finanza in seguito alla disposizione di un bonifico di 800mila euro sul suo conto corrente in un istituto di credito brasiliano. Nel mirino degli investigatori anche un assegno circolare, per una non meglio precisata donazione. “Si tratta di un atto dovuto – ha spiegato all’Ansa L’avvocato Giovanni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 aprile 2021) Due vincite milionarie ale Vinci, fatte dalla stessa persona in meno un mese, e scatta l’inchiesta. La ‘coincidenza’, fruttata 3di, è parsa molto strana alle autorità di vigilanza, che ha così portato all’apertura di un’indagine a Verona nei confronti della persona, un cittadino brasiliano di 40 anni, che ha messo all’incasso i due tagliandi. L’inchiesta è partita dopo una segnalazione dell’Uif, l’Unità di informazione bancaria della Banca d’Italia, che ha allertato la Guardia di Finanza in seguito alla disposizione di un bonifico di 800milasul suo conto corrente in un istituto di credito brasiliano. Nel mirino degli investigatori anche un assegno circolare, per una non meglio precisata donazione. “Si tratta di un atto dovuto – ha spiegato all’AnsaGiovanni ...

Advertising

Corriere : Compra 2 gratta e vinci milionari in 20 giorni. «Sapeva dove trovare quelli fortunati», aperta inchiesta - Elisabe94838092 : RT @MediasetTgcom24: Verona, 40ennne vince 3 milioni di euro al 'Gratta e Vinci' in pochi giorni: aperta inchiesta e denaro bloccato #grat… - tuttanotizia21 : RT @MediasetTgcom24: Verona, 40ennne vince 3 milioni di euro al 'Gratta e Vinci' in pochi giorni: aperta inchiesta e denaro bloccato #grat… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Gratta e vince oltre due milioni in 20 giorni: «Nessuna soffiata, amo il gioco e la mia... - geremia767 : RT @MediasetTgcom24: Verona, 40ennne vince 3 milioni di euro al 'Gratta e Vinci' in pochi giorni: aperta inchiesta e denaro bloccato #grat… -