Graduatorie terza fascia Ata, 2.178.949 le domande pervenute (Di venerdì 30 aprile 2021) Si sono conclusi alle ore 23.59 dello scorso 26 aprile i termini per l’invio delle domande per l’immissione nelle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, per il triennio 2021/2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 aprile 2021) Si sono conclusi alle ore 23.59 dello scorso 26 aprile i termini per l’invio delleper l’immissione nelledi circolo e di istituto di IIIper il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, per il triennio 2021/2023. L'articolo .

