Governare il futuro. La tecnologia buona: i nostri smartphone contro i terremoti (Di venerdì 30 aprile 2021) (a cura di Guido Scorza) La tecnologia finisce sempre più spesso sul banco degli imputati e con la tecnologia i suoi padroni. Ma, in effetti, l'innovazione produce più opportunità e benefici che il loro opposto e, quindi, qualche volta, val la pena raccontarne anche il volto buono. Sarà e, anzi, è già il sismografo che potrà contare sul più elevato e più diffuso numero di sonde al mondo. A gestirlo è Google nell'ambito del suo sistema di alert contro i terremoti che trasforma le centinaia di milioni di smartphone Android in giro per il mondo in dispositivi per il rilevamento delle onde sismiche. L'obiettivo è semplice e prezioso al tempo stesso: consentire che chiunque si trovi in un'area interessata da un sisma sia informato in tempo reale di ciò che sta avvenendo e riceva le informazioni e istruzioni ...

