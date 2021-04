“Gossip Girl”: quando escono le nuove puntate del reboot (Di venerdì 30 aprile 2021) La nuova produzione è stata realizzata da HBO Max Parte il countdown per l’uscita del reboot di Gossip Girl che ad anni di distanza torna. Non una vera e propria nuova stagione ma una nuova produzione con un nuovo cast ma stesse dinamiche e ambientazione. La serie, ispirata al libro di Cecily Von Ziegesar, prodotta dalla HBO Max arriverà come annunciato dalle pagine social della serie a luglio 2021. Sarà composta da 10 episodi della durata di un’ora ciascuna prodotti da Schwartz, Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios. La dinamica sarà sempre la stesa: un gruppo di liceali, che frequenta il privilegiato ed esclusivo liceo di Nw York nell’Upper East Side, ovvero la Constance Billard School for Girls, presto dovrà avere a che fare con la temibile Gossip ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) La nuova produzione è stata realizzata da HBO Max Parte il countdown per l’uscita deldiche ad anni di distanza torna. Non una vera e propria nuova stagione ma una nuova produzione con un nuovo cast ma stesse dinamiche e ambientazione. La serie, ispirata al libro di Cecily Von Ziegesar, prodotta dalla HBO Max arriverà come annunciato dalle pagine social della serie a luglio 2021. Sarà composta da 10 episodi della durata di un’ora ciascuna prodotti da Schwartz, Stephanie Savage, Alloy Entertainment, Warner Bros TV e CBS Television Studios. La dinamica sarà sempre la stesa: un gruppo di liceali, che frequenta il privilegiato ed esclusivo liceo di Nw York nell’Upper East Side, ovvero la Constance Billard School fors, presto dovrà avere a che fare con la temibile...

Advertising

filufilo : RT @Unf_Tweet: - eelextw : @ellev___ ok ora ti dirò 6 serie l'hai voluto tu Teen Wolf: Theo e Lydia Tvd: Caroline e Klaus Riverdale: Cheryl… - imdalii : @shouldv3never Non ci credo qualcuno che ha visto once Upon a time Anche io la amo e anche io amo teen Wolf e gossip girl - 1997_rossetti : @svagato1 Sanno perfettamente qual è il loro taget. Motivo per cui passo le giornate aspettando solennemente il tra… - fuckinlosaaah : RT @imdalii: buongiorno a tuttx è il mio primo tweet da computer, mi sento un po' in gossip girl how are you honey? I vote #Louies for #Bes… -