Google annuncia la nuova politica: stop alle app con nomi e icone ingannevoli sullo Store (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le nuove linee guida di Google per nomi e icone per le app sul Google Play Store. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 30 aprile 2021) Ecco le nuove linee guida diperper le app sulPlay. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Google anticipa grandi novità per l'evento I/O 2021 ... l'evento I/O di Google è pronto a tornare con l'edizione 2021: anche se sarà soltanto online , l'azienda ne è comunque entusiasta perché, annuncia l'amministratore delegato Sundar Pichai, saranno ...

Samsung Galaxy Book Odyssey, ultrabook da gioco con Tiger Lake e Nvidia GeForce RTX 3050 Samsung annuncia Galaxy Book Odyssey, un gaming ultrabook con Intel Tiger Lake H e grafica dedicata Nvidia ...

Telegram come Google Meet e Zoom | c'è la super novità Telegram sfida Skype, Zoom, Google Meet e tutti gli altri con un aggiornamento ... A breve, un altro colosso farà il suo ingresso con una funzione da poco annunciata: stiamo parlando di ...

Su Windows 10 arriverà l’audio AAC Bluetooth Microsoft ha previsto il supporto per l’Advanced Audio Coding (AAC) via Bluetooth in un prossimo aggiornamento di Windows 10, con vantaggi per gli utenti AirPods e piattaforme quali iTunes e Apple Mus ...

