Golf | Bradley e Burns in testa con margine al Valspar Championship 2021 Tagliato Mickelson

Advertising

DanieleRaponi : #ZurichClassic #golf ???? #Leishman -20 vince il torneo ?? alle buche di spareggio 2 ???? #Oosthuizen -20 3 ???? #Werenski… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Bradley

Agenzia ANSA

... Pat Ewing, Larry Johnson, Shawn, Charles Barkley, Muggsy Bogues (il più piccolo giocatore ... Nel cast abbiamo anche Larry Bird che gioca solo a, Wayne Knight come spalla comica ...Insieme a Wise, in seconda posizione a 3 colpi da Jones, anche l altro statunitense John...Wise vola al comando all Honda, Westwood è out! IERI A 09:55 I BIG A Ponte Vedra Beach si ...For Max Homa, every day on the golf course is starting to feel like Groundhog Day. On Friday, he followed up a 5-under 66 with a 3-under 68 for a share of the clubhouse lead ...Il secondo giro del Valspar Championship 2021 si è appena concluso con due atleti insieme da soli al comando. Si tratta degli americani Keegan Bradley e Sam Burns, entrambi capaci di raggiungere quota ...