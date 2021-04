Gli ex M5S pronti allo scontro frontale: «Mai a sinistra con Conte». Di Battista dietro le quinte (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli ex M5S puntano a dare vita a un nuovo soggetto politico, che ricalchi il grillismo delle origini che si proclamava «né di destra, né di sinistra». All’indomani dell’intervento con cui, in una iniziativa organizzata da Goffredo Bettini, Giuseppe Conte ha ribadito la collocazione a sinistra del M5S, i fuoriusciti hanno rilanciato sulle loro pagine Facebook un comunicato che suona come una risposta all’ex premier. Il comunicato degli ex notabili M5S contro Conte Fra i promotori dell’iniziativa ci sono Nicola Morra e Barbara Lezzi, Alessio Villarosa e Cristian Romaniello. Sulle loro bacheche si legge che «oggi molti teorizzano un fronte “ampio e competitivo”, di sapore progressista, di cui dovrebbero essere assi portanti il Pd e il M5S. Si è sempre sostenuto che alla copia si preferisca l’originale e che il rischio ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 aprile 2021) Gli ex M5S puntano a dare vita a un nuovo soggetto politico, che ricalchi il grillismo delle origini che si proclamava «né di destra, né di». All’indomani dell’intervento con cui, in una iniziativa organizzata da Goffredo Bettini, Giuseppeha ribadito la collocazione adel M5S, i fuoriusciti hanno rilanciato sulle loro pagine Facebook un comunicato che suona come una risposta all’ex premier. Il comunicato degli ex notabili M5S controFra i promotori dell’iniziativa ci sono Nicola Morra e Barbara Lezzi, Alessio Villarosa e Cristian Romaniello. Sulle loro bacheche si legge che «oggi molti teorizzano un fronte “ampio e competitivo”, di sapore progressista, di cui dovrebbero essere assi portanti il Pd e il M5S. Si è sempre sostenuto che alla copia si preferisca l’originale e che il rischio ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Non ho rimpianti, voglio dare contributo al M5s. Nei prossimi giorni grande evento con gli iscritti su stat… - CarloCalenda : Nonostante tutti i tentativi del PD di tenerlo in piedi il M5S sta implodendo. Sarebbe potuto accadere ad agosto 20… - PiazzapulitaLA7 : Non è che gli altri partiti oltre il M5S siano all'avanguardia per quanto riguarda l'idea della donna. Penso al PD… - Europeo91785337 : @piuequah @CastellinoLuigi @GiuseppeConteIT @EnricoLetta @ellyesse @robersperanza @pbersani Gli elettori m5s, pd, l… - cgregorio52 : RT @AndreaLompio53: È incredibile, l'avidità di potere e privilegi di M5S, Fratelli d'Italia e, diciamolo, anche del PD, li porta quasi a e… -