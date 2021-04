Gli effetti della pandemia e del lockdown sul mondo beauty ed estetica. Il primo report italiano sul tema (Di venerdì 30 aprile 2021) Come il lockdown ha cambiato le abitudini degli italiani e gli equilibri dei canali del mercato cosmetico: lo studio di Up Marketing e Marketers. Proprio per analizzare il mercato, soprattutto alla luce dei recenti scenari di attualità, è nato il primo report italiano sul tema realizzato da Up Marketing(https://www.upmarketing.it/), agenzia di marketing che aiuta dal 2014 centri estetici e protagoniste del mondo beauty a crescere e ad aumentare il proprio fatturato e Marketers(https://wearemarketers.net), il più grande movimento italiano di imprenditori digitali. Gli effetti della pandemia e del lockdown sul mondo dell’estetica Tra i tanti ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Come ilha cambiato le abitudini degli italiani e gli equilibri dei canali del mercato cosmetico: lo studio di Up Marketing e Marketers. Proprio per analizzare il mercato, soprattutto alla luce dei recenti scenari di attualità, è nato ilsulrealizzato da Up Marketing(https://www.upmarketing.it/), agenzia di marketing che aiuta dal 2014 centri estetici e protagoniste dela crescere e ad aumentare il proprio fatturato e Marketers(https://wearemarketers.net), il più grande movimentodi imprenditori digitali. Glie delsuldell’Tra i tanti ...

Advertising

marattin : A dircelo, stavolta, è il governo stesso. A pag.116 del Def c’è la simulazione macroeconomica del caso in cui gli e… - MarcoVarchetta : @marko988_ @raff_federico19 @GiovaQuez Si speriamo... Il 14 Aprile non avevamo ancora iniziato il calo, quindi sper… - hronir : @filipporiccio1 Non ne sono molto, ma il tuo ragionamento non escluderebbe gli effetti collaterali di trombi, che i… - K274863601 : RT @LM13dec: @K274863601 @OrtigiaP @matteosalvinimi @borghi_claudio @fdragoni @maryfagi @LykanLA @lucabattanta @CovidStramezzi @valy_s @Vae… - GianlucaLupo1 : @MarcoTubiolo Se non ti rallegri per le 500k vaccinazioni e per un primario che dice che il pronto soccorso è vuoto… -