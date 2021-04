Giustizia | sopralluogo altra sede uffici penali Bari

(Di venerdì 30 aprile 2021) "Finalmente Tribunale penale, Procura,o gip e magari anche il Tribunale di sorveglianza e la Corte d'Assise, potranno avere un'unica. È una soluzione provvisoria, sia ben chiaro, in attesa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia sopralluogo

Agenzia ANSA

Lo ha detto il sottosegretario allaFrancesco Paolo Sisto, al termine delnella seconda torre Telecom, nel quartiere Poggiofranco di Bari, che potrebbe ospitare alcuni uffici ...Però è necessario che venga fattae questo, stando alla piega che sta prendendo questa ... Nel corso di uneseguito in seguito alle ordinanze di custodia, i carabinieri del Nas ...Uffici giudiziari a Bari, Sisto su seconda torre ex Telecom: “Chiederò al Ministero di concedere tutto il palazzo” - Ultime notizie Bari h24 news informazione sport cronaca attualità ..."Finalmente Tribunale penale, Procura, ufficio gip e magari anche il Tribunale di sorveglianza e la Corte d'Assise, potranno avere un'unica sede. È una soluzione provvisoria, sia ben chiaro, in attesa ...