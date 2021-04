Giulia Salemi in lacrime all’Isola dei Famosi 2021 | quello che ha visto la tocca nel profondo

(Di venerdì 30 aprile 2021) Ancheospite della tredicesima puntata dell’Isola dei. Insieme a Cecilia Rodriguez, in studio per sostenere Ignazio Moser che è il nuovo naufrago del reality e Giovanni Ciacci, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è di nuovo intervenuta nel programma di Ilary Blasi per mamma Fariba Tehrani. E proprio grazie a lei, nella diretta di giovedì 29 aprile, l’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha vissuto un momento molto emozionante quando la conduttrice ha trasmesso un video che ha raccontato la sua triste storia. Per chi non avesse seguito la puntata, nei giorni scorsi Fariba, che ha origini iraniane, ha spiegato che la sua vita è stata carica di sofferenza, “dolore e ostacoli”: “Quando sono arrivata sull’Isola, nessuno aveva voglia di conoscermi, di parlarmi. ...

ama moltissimo sua madre Fariba Tehrani e, dopo aver lasciato che facesse il suo percorso a L'Isola dei Famosi senza la sua intromissione, ha deciso di tornare in studio una seconda ...in arancione a L'Isola dei Famosi: tutti dettagli del suo look, che ha incantato i telespettatori. Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Il reality ...Cecilia Rodriguez e il primo bacio a Moser: Cecilia presente in studio per supportare Ignazio Moser, è stata protagonista di una prova ...Dopo il podio a Miss Italia e due edizioni del Grande Fratello Vip, la 28enne diventa conduttrice. Ma nella vita non sono mancate tante sfide difficili ...