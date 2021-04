Advertising

fanpage : La storia di Fariba Tehrani: “Quando cadi pulisci il sangue e vai avanti”, #giuliasalemi in lacrime all'#isola - IlContiAndrea : Asia Argento e Giulia Salemi opinioniste subito #Isola - IlContiAndrea : Dopo i calci di Asia arrivano quelli di Giulia Salemi e tutti si incazzano. Destrutturare i presunti leader. Missione riuscita #isola - blogtivvu : Prova del sacco all’Isola, Giulia Salemi (on fire) “smaschera” la produzione: “Non voglio fare polemica…”… - holatodoz : RT @FFucsia: giulia salemi che mette mi manchi nelle stories???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

Ancheospite della tredicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Insieme a Cecilia Rodriguez, in studio per sostenere Ignazio Moser che è il nuovo naufrago del reality e Giovanni Ciacci, la ...Dopo aver affollato lo studio coinvolgendo personaggi come Asia Argento e, l' Isola ha deciso, però, di spingersi ancora più oltre arruolando un naufrago "di pregio" come Ignazio Moser ...Francesco Monte pubblica il video ufficiale di Work This Out, il nuovo singolo in collaborazione con Lee Ryan, membro dei Blue ...Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez, selfie insieme dopo l'Isola: nuova ship femminile in arrivo, follower pazzi del duo.