Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez | è successo dopo la puntata dell’Isola dei Famosi

Leggi su sologossip

(Di venerdì 30 aprile 2021) , in onda ieri sera su Canale 5. Ieri, su Canale 5, è andata in onda una nuovade L’Isola dei. Unaricca di colpi di scena ed emozioni: prove ricompensa, prove leader e, come sempre, le tante temute nomination. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.