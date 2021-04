Giro d'Italia a Guardia Sanframondi, convegno con 'El Diablo' Chiappucci mrcoledì 5. (Di venerdì 30 aprile 2021) Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate compilando il modulo sul sito web www.GiroGuardia.it (alla voce Città di Tappa - Attività collaterali " GirinoGuardia) , entro il 5 maggio prossimo ; ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 30 aprile 2021) Le iscrizioni sono gratuite e vanno effettuate compilando il modulo sul sito web www..it (alla voce Città di Tappa - Attività collaterali " Girino) , entro il 5 maggio prossimo ; ...

Advertising

Eurosport_IT : Non è mai così impossibile, forza Vincenzo #Nibali! ??????????? ? - giroditalia : Da oggi è in edicola il Giro di BELL’ITALIA, un numero speciale dedicato alla 104esima edizione del Giro d’Italia,… - rizzuti_anna : RT @CinziaEmanuelli: E nonostante le Murgia e i Travaglio che lo prendevano in giro perché indossa la divisa o gli jettatori orfani di Cont… - maria_previtera : RT @ostvest: - Nell'andare in ufficio provo a non ammazzarmi in scooter, dato che dove non passa il Giro d'Italia è un tracciato di enduro.… - Novamont : #SaveTheDate ?Giro d'Italia della #CSR: 6 maggio, ore 10:00 ?? Il nostro collega Stefano Dessì, Direttore dello stab… -