Giro d'Italia 2021, quattordicesima tappa Cittadella-Monte Zoncolan: torna la salita più dura d'Europa

Attesa spasmodica per la quattordicesima frazione del Giro d'Italia 2021, molto probabilmente la tappa regina: sabato 22 maggio in programma la Cittadella-Monte Zoncolan, di 205 chilometri, con il Mostro a chiudere, la salita più dura d'Europa. Andiamo a scoprirla nel dettaglio. 

PERCORSO Prima parte di gara soft senza particolari difficoltà, se non per il GPM di quarta categoria di Castello di Caneva. A differenza degli altri anni però ci sarà una salita, tutt'altro che semplice, ad anticipare il gran finale: spazio alla Forcella di Monte Rest, posta a circa 60 chilometri dal traguardo, con 10,5 chilometri al 6%. Discesa, qualche mangia e bevi, e si approccia il Mostro.

