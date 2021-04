Advertising

bikechannel_ : #MarcSoler fa il numero al Giro di Romandia ?? Classifica 4º tappa ??º Marc Soler 3h58’:35” ???? ??º Magnus Cort Ni… - Eurosport_IT : Vince in solitaria e zittisce tutti ?? Marc Soler sferra il doppio colpo: successo nella terza tappa a Estavayer e… - Gazzetta_it : Giro di #Romandia, terza tappa allo spagnolo #Soler sotto la pioggia - Fanta_Cycling : Marc Soler vince la terza tappa del Giro di Romandia e prende la maglia di leader della classifica generale #tourderomandie - infoitsport : Il Giro di Romandia, cambia l’orario della quinta tappa. Ecco il motivo -

Colpaccio di Marc Soler nella terza tappa deldi: tappa e maglia. Ed è una notizia interessante anche in chiaved'Italia, visto che il 27enne spagnolo della Movistar sarà il capitano della squadra spagnola nella corsa della ...Battuto da Sagan il giorno prima, Sonny Colbrelli si prende immediatamente la rivincita: nella seconda tappa deldi, l'azzurro centra il primo successo stagionale precedendo allo sprint il neozelandese Bevin e lo svizzero Hirschi. E' un successo che vale al bresciano un bel salto in classifica: ora ...Colpo nel finale, vittoria in solitaria e maglia di leader per il catalano nella terza tappa del Tour de Romandie. Caduto Dennis, Cort Nielsen su Sagan e Colbrelli per il secondo posto Gli serviva un’ ...A Estavayer si impone il capitano della Movistar che vuole essere protagonista al Giro d’Italia: è anche leader. Sagan terzo. Caduto Kung ...