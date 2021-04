Giro di cocaina nel Casertano, condannata figlia di ex carabiniere indagato per delitto Vassallo (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore ha condannato a tre anni e 4 mesi di reclusione Ilaria Cioffi, 25 anni, figlia dell’ex carabiniere Lazzaro Cioffi, indagato per la morte del “sindaco pescatore” di Pollica Angelo Vassallo e, in un altro procedimento, per aver favorito la camorra. La Cioffi era accusata di detenzione ai fini di spaccio di droga e minacce; con la ragazza, sono stati condannati altri due imputati a due anni e mezzo di carcere (Crescenzo Barletta e Antonio Carlo D’Onofrio). La Cioffi, difesa da Franco Liguori, è risultata coinvolta in Giro di spaccio di cocaina tra Caserta e Maddaloni, che la portò in carcere nel dicembre 2019, quando fu sorpresa dai carabinieri a Caserta con ventiquattro dosi di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore ha condannato a tre anni e 4 mesi di reclusione Ilaria Cioffi, 25 anni,dell’exLazzaro Cioffi,per la morte del “sindaco pescatore” di Pollica Angeloe, in un altro procedimento, per aver favorito la camorra. La Cioffi era accusata di detenzione ai fini di spaccio di droga e minacce; con la ragazza, sono stati condannati altri due imputati a due anni e mezzo di carcere (Crescenzo Barletta e Antonio Carlo D’Onofrio). La Cioffi, difesa da Franco Liguori, è risultata coinvolta indi spaccio ditra Caserta e Maddaloni, che la portò in carcere nel dicembre 2019, quando fu sorpresa dai carabinieri a Caserta con ventiquattro dosi di ...

