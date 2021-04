Giovedì 29 Aprile 2021 – 322ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di venerdì 30 aprile 2021) seduta Ora inizio: 10:00 L’Assemblea ha approvato il ddl n. 2168 conversione in legge del decreto-legge 1° Aprile 2021, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Il testo passa alla Camera. L’articolo 1 riguarda l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale. Si prevede che la convenzione stipulata nel 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia italiana di navigazione (CIN) continui ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 aprile 2021)Ora inizio: 10:00 L’Assemblea ha approvato il ddl n. 2168 conversione in legge del decreto-legge 1°, n. 45, recante misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia. Il testo passa alla Camera. L’articolo 1 riguarda l’organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale. Si prevede che la convenzione stipulata nel 2012 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia italiana di navigazione (CIN) continui ad applicarsi per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione delle procedure bandite per l’imposizione di oneri di servizio pubblico e per l’aggiudicazione dei contratti di ...

AmiciUfficiale : Una lettera molto emozionate di Giulia per Sangiovanni, le penitenze degli ultimi in classifica e importanti rifles… - regionepiemonte : DA LUNEDÌ 26 APRILE IL #PIEMONTE PASSA IN ZONA GIALLA ?? Per la provincia di #Cuneo la misura sarà valida a partire… - ReggioPress : Tg Reggio, giovedì 29 aprile 2021 - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di giovedì 29 aprile 2021 ? L'avvocato del diavolo, Lone Survivor o Kingsman -… - montevarchi : Riaperto il Museo del @CasseroScultura dal giovedì alla domenica ore 10-13 e 16-19. Oggi 30 aprile, alle ore 17.… -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Aprile Vaccinazioni, centrato il target delle 500mila dosi. Record in Lombardia, Piemonte e Veneto Nella giornata del 29 aprile si è raggiunto e superato il target delle 500mila somministrazioni ... siamo a quota 497.933 vaccinazioni a livello nazionale nella giornata di giovedì 29 marzo. Ma il dato ...

CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 30 aprile ... **** L'acquisto dei biglietti sarà disponibile alla cassa dell'Ariston dalle ore 10.00 di venerdì 30/04 e on line dalle ore 10.00 di giovedì 29/04 dal sito www.aristonsanremo.com scegliendo ...

CS Follo: il report di giovedì 29 aprile Spezia Calcio Sito Ufficiale Nella giornata del 29si è raggiunto e superato il target delle 500mila somministrazioni ... siamo a quota 497.933 vaccinazioni a livello nazionale nella giornata di29 marzo. Ma il dato ...... **** L'acquisto dei biglietti sarà disponibile alla cassa dell'Ariston dalle ore 10.00 di venerdì 30/04 e on line dalle ore 10.00 di29/04 dal sito www.aristonsanremo.com scegliendo ...