Giornalista del Tg1 difende Pietrostefani. Ora la Rai lo condannerà come ha fatto con Bottai? (Di venerdì 30 aprile 2021) Rai, due pesi e due misure sui commenti sgraditi dei giornalisti del Tg1? Se lo chiede Maurizio Gasparri segnalando il caso dell'uscita su Facebook di Angelo Figorilli, che si è schierato in difesa di Giorgio Pietrostefani, il mandante dell'omicidio Calabresi condannato con Adriano Sofri e fuggito in Francia. Gasparri: che farà la Rai ora, lo censura o no Figorilli? "Giorni fa – osserva Gasparri facendo riferimento alla bufera sul caso di Angelo Polimeno Bottai – si è fatto un grande clamore su un post di un Giornalista del Tg1. Ora vorrei io rilevare la gravità di una uscita sui social di Angelo Figorilli Giornalista del Tg1, che prende le pubbliche difese di Giorgio Pietrostefani, uno dei condannati per l'omicidio del commissario Calabresi, definendo 'vendetta' anziché giustizia ...

