Gioia Maria nasce dopo l' intervento alla mamma per emorragia cerebrale 

AGI - "Anche se non avevo mio marito o mie familiari vicino a me, mi sono sentita a casa. Infermieri e medici sono speciali qui". Francesca, 24 anni, mamma nonostante una emorragia cerebrale con afasia e disturbi motori, racconta all'AGI i suoi quattro mesi in piena pandemia al Cardarelli di Napoli, affidata alle cure dei medici dell'Unità Operativa Complessa di Neuroradiologia, diretta da Mario Muto, e dell'Unità Operativa Complessa di Neurologia e Stroke Unit, diretta da Valentino Manzo, prima di partorire Gioia Maria con il team dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Claudio Santangelo. Tre chili e 100 grammi di vita che ha portato a casa dal papà Raffaele e dal fratellino Emanuele, avendo ritrovato la parola e la deambulazione. "I miei angeli", li chiama, dopo ...

