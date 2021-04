Gilles Rocca è stato male all’Isola dei Famosi: la fidanzata Miriam Galanti gli lascia un messaggio (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Isola dei Famosi comincia a mettere a dura prova anche quelli che all’inizio sembravano più forti. Sicuramente è il caso di Gilles Rocca, da poco vincitore di Ballando con le Stelle e ora alle prese con un reality decisamente più complicato. La mancanza di cibo sommata a quella degli affetti causa sbalzi d’umore e anche qualche insofferenza che ha costretto la sua squadra di naufraghi a mandarlo in nomination. Gilles Rocca è stato male all’Isola dei Famosi Massimiliano Rosolino, durante la puntata andata in onda ieri sera, ha spiegato come il naufrago fosse stato male poco prima della puntata: “Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 aprile 2021) L’Isola deicomincia a mettere a dura prova anche quelli che all’inizio sembravano più forti. Sicuramente è il caso di, da poco vincitore di Ballando con le Stelle e ora alle prese con un reality decisamente più complicato. La mancanza di cibo sommata a quella degli affetti causa sbalzi d’umore e anche qualche insofferenza che ha costretto la sua squadra di naufraghi a mandarlo in nomination.deiMassimiliano Rosolino, durante la puntata andata in onda ieri sera, ha spiegato come il naufrago fossepoco prima della puntata: “oggi non èbene, ma è un leone e non molla mai. ...

Advertising

alessita_1994 : Ma Gilles Rocca ha saputo che Miriam ha cancellato le foto con lui dai social?? #Isola - Mattias38301742 : Non amo follemente #tommasozorzi. Nonostante ciò mi dispiace che si sia fatto buttare in questo circo che è l'… - Novella_2000 : Gilles Rocca fa infuriare Tommaso Zorzi: “Ma basta, volete prendere per il c***” (VIDEO) #isola - CheDonnait : Tommaso Zorzi ha pienamente ragione, ma chi credono di prendere in giro? Quanti cereali sottomarca dovete ancora ma… - Unf_Tweet : -