GF Vip, naufraga de L'Isola dei Famosi 2021 si candida (Di venerdì 30 aprile 2021) Daniela Martani è appena uscita da L'Isola dei Famosi, ma sogna già il GF Vip. L'ex naufraga intervistata da SuperGuita Tv ha rivelato che vorrebbe tornare nella casa più spiata d'Italia. Chiuso un reality se ne apre un altro? Ecco cosa ha detto l'ex naufraga. Le parole di Daniela Martani "Mi piacerebbe molto partecipare al Grande Fratello Vip. Vorrei portare a termine quell'esperienza considerando che – ha spiegato Daniela Martani – avevo dovuto abbandonare anni fa per una questione lavorativa. In questi anni ci ho sempre pensato e non ti nego che ho un po' di rammarico. e poi vorrei farmi conoscere dal pubblico sotto altri aspetti. Ci sono persone ad oggi che passano da un reality all'altro. Magari alla prima occasione il pubblico non ha modo di apprezzarti – ha continuato l'ex naufraga de ...

